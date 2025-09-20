Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 18:31
    Bloomberg: ЕС хочет ограничить поставки нефти РФ по трубопроводу Дружба

    Евросоюз рассматривает возможность ввести торговые ограничения в отношении поставок топлива из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их сведениям, эти планы не связаны с новым 19-м пакетом антироссийских рестрикций ЕС, он затронет российский СПГ и нефтяные танкеры, которые Еврокомиссия относит к теневому флоту.

    Агентство отмечает, что в отличие от санкций, для введения которых требуется поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры, такие как пошлины, нуждаются в поддержке лишь большинства государств. Таким образом ЕС рассчитывает выполнить требование президента США Дональда Трампа об отказе от российских энергоносителей вопреки несогласию Будапешта и Братиславы.

    Ранее Еврокомиссия предложила отказаться от СПГ из РФ к началу 2027 года, то есть на год раньше, чем было запланировано.

