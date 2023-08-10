Bloomberg: Байден запросит у Конгресса 25 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на различные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на различные нужды, в том числе на оборонные расходы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Порядка 13 млрд долларов от общей суммы в 25 млрд будут направлены на оборонные нужды и на поддержку Украины. Оставшиеся 12 млрд долларов пойдут на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов.