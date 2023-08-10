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Bloomberg: Байден запросит у Конгресса 25 млрд долларов

Bloomberg: Байден запросит у Конгресса 25 млрд долларов Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на различные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.
Другие страны
10 августа 2023 г. 15:05
Bloomberg: Байден запросит у Конгресса 25 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на различные нужды, в том числе на оборонные расходы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Порядка 13 млрд долларов от общей суммы в 25 млрд будут направлены на оборонные нужды и на поддержку Украины. Оставшиеся 12 млрд долларов пойдут на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов.

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Версия на английском языке Bloomberg: Biden to ask Congress for $25B

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