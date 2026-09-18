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    Bloomberg: Автогиганты США призвали Трампа запретить импорт китайских автомобилей

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 23:11
    Bloomberg: Автогиганты США призвали Трампа запретить импорт китайских автомобилей

    Американские автопроизводители призвали президента США Дональда Трампа запретить ввоз китайских автомобилей в страну.

    Как передает Report, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на обращение широкой коалиции автогигантов.

    В письме, которое получил глава Белого дома, говорится, что существующие барьеры, фактически запрещающие Китаю доступ на американский автомобильный рынок, имеют решающее значение для поддержания честной конкуренции. Если же китайские компании начнут открывать предприятия на территории США, то это не будет способствовать реализации планов администрации по созданию рабочих мест в обрабатывающей промышленности и обеспечению национальной безопасности.

    Письмо подписали представители таких организаций, как Alliance for Automotive Innovation, которая защищает интересы как местных автопроизводителей, включая Ford и General Motors, так и зарубежных, вроде Toyota и Volkswagen. Среди других подписантов - Autos Drive America, Американский совет по автомобильной политике и Национальная ассоциация автомобильных дилеров.

    Предполагается, что всех их встревожила предстоящая встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также заявления президента о том, что он может разрешить китайской автомобильной компании BYD Co. производить электромобили в США, если она будет нанимать американских рабочих, указывает издание.

    Агентство напомнило, что сегодня китайские автомобили в значительной степени вытеснены с американского рынка высокими пошлинами и запретом министерства торговли.

    Дональд Трамп Американские автопроизводители
    "Bloomberg": ABŞ-nin avtomobil nəhəngləri Trampı Çin avtomobillərinin idxalını qadağan etməyə çağırıb
    Bloomberg: US automakers urge Trump to ban imports of Chinese cars

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