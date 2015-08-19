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    ​Bloomberg: Армения может пострадать от обесценивания рубля и юаня

    Давление особенно растет на тех, кто является экспортером сырья и стран, связанных торговлей с Россией

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Страны Азии и бывшего Советского Союза являются наиболее уязвимыми зонами, которые могут пострадать от обесценивания рубля и юаня.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    «В то время как Азербайджан и Грузия девальвировали свои обменные курсы в течение прошлого года, другие страны, в том числе Армения, Таджикистан, Молдова, Монголия и Нигерия остаются в опасности», - считают эксперты Bloomberg.

    Казахстан уже позволил тенге упасть, а Вьетнам понизил стоимость донга уже в третий раз в этом году после падения юаня на прошлой неделе.

    Как считает эксперт Илан Солот, давление особенно растет на тех, кто является экспортером сырья и стран, связанных торговлей с Россией.

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