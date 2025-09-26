Bloomberg: Amazon выплатит $2,5 млрд за обман клиентов из-за подписки Prime

Американская корпорация Amazon выплатит $2,5 млрд для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии (ФТК) США, предъявленного за введение в заблуждение клиентов, которые сталкивались с трудностями при отмене подписки Amazon Prime.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам представителей ФТК, компания выплатит правительству $1 млрд для погашения штрафа, еще $1,5 млрд вернет клиентам в качестве компенсации за введение в заблуждение. Пользователям без согласия подключали подписку Amazon Prime, которую было затруднительно отменить впоследствии.

Bloomberg отмечает, что компания не сразу отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию. Указывается, что Amazon должен изменить процедуру отмены подписки.

Подписка Amazon Prime предоставляет доступ к скидкам на доставку, стриминговому сервису Amazon и другим преимуществам. Пользователи платят $139 в год.