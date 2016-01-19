Близ Фиджи произошло разрушительное землетрясение

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 436 км юго-западнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Интерфакс со ссылкой на Геофизическую службу Сибирского отделения РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, эпицентр зафиксированного в 21:24 мск в понедельник землетрясения имел координаты -21.45 градуса южной широты и 176.19 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".