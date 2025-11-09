Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Близ Андаманских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 12:50
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло около Андаманских островов, принадлежащих Индии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр располагался в 148 км к северо-востоку от города Порт-Блэр. Очаг залегал на глубине 133 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

