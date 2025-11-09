Близ Андаманских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
- 09 ноября, 2025
- 12:50
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло около Андаманских островов, принадлежащих Индии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 148 км к северо-востоку от города Порт-Блэр. Очаг залегал на глубине 133 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
