Близ Андаманских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло около Андаманских островов, принадлежащих Индии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 148 км к северо-востоку от города Порт-Блэр. Очаг залегал на глубине 133 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.