Блинкен заявил о скорой встрече глав США и Украины в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведут встречу, которая состоится в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведут встречу, которая состоится в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

По его словам, он приехал в Украину для обсуждения необходимой помощи, которая будет необходима Украине, а также вопроса обороны территорий в ближайшее время.

"Будет встреча наших руководителей в Вашингтоне", – добавил Блинкен.

На Форуме "Украина-2024. Независимость" Зеленский объявил, что в сентябре представит план победы Украины Байдену, а также двум кандидатам в президенты США.