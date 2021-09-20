Блинкен встретится с главами внешнеполитических ведомств пятерки СБ ООН и G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет 22 сентября участие во встрече глав внешнеполитических ведомств постоянной пятерки Совета Безопасности (СБ) ООН и Группы двадцати (G20) в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет 22 сентября участие во встрече глав внешнеполитических ведомств постоянной пятерки Совета Безопасности (СБ) ООН и Группы двадцати (G20) в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"В среду он примет участие во встрече G20 по Афганистану, и у него запланирована встреча с его коллегами по постоянной пятерке [СБ ООН]", - сказала она на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном американскому участию в 76-й сессии Генассамблеи ООН.