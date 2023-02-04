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Блинкен в разговоре с Ван И назвал нахождение аэростата КНР в США нарушением суверенитета

Блинкен в разговоре с Ван И назвал нахождение аэростата КНР в США нарушением суверенитета Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И провели телефонные переговоры насчет китайского аэростата в воздушном пространстве США.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 02:47
Блинкен в разговоре с Ван И назвал нахождение аэростата КНР в США нарушением суверенитета

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И провели телефонные переговоры насчет китайского аэростата в воздушном пространстве США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Блинкен назвал произошедшее безответственным актом, нарушением суверенитета и международного права. Кроме того, госсекретарь отложил поездку в КНР, которая была запланирована на 5–6 февраля.

"В ходе сегодняшнего разговора с Ван И я ясно дал понять, что присутствие этого разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права",— сказал Э.Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Южной Кореи Пак Чином в Госдепартаменте.

Госсекретарь в разговоре с китайским чиновником заявил, что "безответственный акт" Китая накануне его визита "наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести".

Китай ранее заверил, что речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется в сугубо научных целях. В МИД КНР принесли извинения в связи с инцидентом.

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