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Блинкен: Украина сможет быстро выполнить условия вступления в НАТО

Блинкен: Украина сможет быстро выполнить условия вступления в НАТО Украина сможет быстро выполнить условия присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО).
Другие страны
19 июля 2024 г. 21:53
Блинкен: Украина сможет быстро выполнить условия вступления в НАТО

Украина сможет быстро выполнить условия присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"График [вступления в НАТО] зависит от выполнения различных требований. Но я убежден, что разработанное нами поможет Украине добиться этого быстро", - заявил Блинкен, комментируя на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института вопрос о возможных сроках присоединения Киева к альянсу.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом вопросы, связанные с использованием американских вооружений, и корректировать свою позицию по этому вопросу в зависимости от обстоятельств.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: Ukrayna NATO-ya üzvlük şərtlərini tezliklə yerinə yetirə bilər

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