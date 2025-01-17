Блинкен: Трамп может заключить выгодную сделку для Украины

Избранный президент США, лидер республиканцев Дональд Трамп может добиться хорошей сделки для Украины.

Избранный президент США, лидер республиканцев Дональд Трамп может добиться хорошей сделки для Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на немецкий телеканал NTV, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что администрация Трампа будет работать над хорошим и прочным мирным соглашением.

"Я уверен, что если украинцы захотят, новая администрация сможет помочь в заключении выгодного соглашения. Благодаря администрации нынешнего президента США Джозефа Байдена и другим международным партнерам Россия не смогла подчинить себе Украину", - сказал Блинкен.

Ранее Трамп заявлял, что будет работать над прекращением войны в течение 100 дней после прихода к власти. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что сделает все необходимое для завершения войны в этом году.