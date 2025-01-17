Блинкен: Трамп может заключить выгодную сделку для Украины

Избранный президент США, лидер республиканцев Дональд Трамп может добиться хорошей сделки для Украины.
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Он отметил, что администрация Трампа будет работать над хорошим и прочным мирным соглашением.
"Я уверен, что если украинцы захотят, новая администрация сможет помочь в заключении выгодного соглашения. Благодаря администрации нынешнего президента США Джозефа Байдена и другим международным партнерам Россия не смогла подчинить себе Украину", - сказал Блинкен.
Ранее Трамп заявлял, что будет работать над прекращением войны в течение 100 дней после прихода к власти. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что сделает все необходимое для завершения войны в этом году.