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Блинкен: США указали Ирану на необходимость прекратить оказывать помощь хуситам

Блинкен: США указали Ирану на необходимость прекратить оказывать помощь хуситам Американские власти дали ясно понять Ирану, что необходимо прекратить оказывать помощь йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
10 января 2024 г. 22:04
Блинкен: США указали Ирану на необходимость прекратить оказывать помощь хуситам

Американские власти дали ясно понять Ирану, что необходимо прекратить оказывать помощь йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов после прилета в столицу Бахрейна.

Госсекретарь заявил, что хуситы столкнутся с последствиями, если продолжат нападать на суда в Красном море.

"Мы ясно дали понять, и многие другие страны дали понять, что будут последствия для действий хуситов. Мы также неоднократно пытались дать понять Ирану, как и другим странам, что помощь, которую они оказывают хуситам, в том числе для этих действий, должна быть прекращена. Обострение конфликта не в их интересах. И мы не единственные, кто подал этот сигнал Ирану", - отметил шеф американской дипломатии.

После обострения конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

С середины ноября 2023 года ряд кораблей и коммерческих судов в Красном море подвергся атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

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