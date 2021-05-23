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Блинкен: США не принимают ядерный статус КНДР

Блинкен: США не принимают ядерный статус КНДР «Соединенные Штаты проводят активный обзор политики в отношении КНДР, не принимают и не должны принимать ядерный статус Пхеньяна».
Другие страны
23 мая 2021 г. 23:31
Блинкен: США не принимают ядерный статус КНДР
Энтони Блинкен

«Соединенные Штаты проводят активный обзор политики в отношении КНДР, не принимают и не должны принимать ядерный статус Пхеньяна».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы не принимаем и не должны (принимать ядерный статус КНДР), но давайте быть честными: это трудная проблема, - сказал он. - Предыдущие американские администрации, республиканские и демократические, пытались решить проблему, но никто не достиг успеха. (Ядерная) программа стала более опасной и получила большее развитие. Мы видели различные подходы, включая принцип "ничего не делать за ничего" или пытаться "делать все за все", ничего из этого не работает".

"Мы проводим активный обзор, рассматриваем, что делали предыдущие администрации. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией", - отметил Блинкен.

"Позиция президента США Джо Байдена в том, что наилучшим способом добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова является дипломатическое взаимодействие с КНДР при выверенном подходе, чтобы достичь прогресса в данной цели", - сказал госсекретарь. По его словам, это должна быть выверенная дипломатия, "ясные шаги со стороны КНДР".

По словам госсекретаря, США готовы к взаимодействию с КНДР. "Мы ждем, хочет ли Пхеньян действительно сотрудничать. Мяч на их стороне, - сказал он. - Мы ясно заявили, что готовы к дипломатическому (взаимодействию), учитывая то, что санкции сохраняются, поскольку КНДР продолжает заниматься деятельностью, запрещенной ООН. Но мы готовы к дипломатии, вопрос в КНДР".

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