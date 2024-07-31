Блинкен отверг причастность США к убийству Хании

Соединенные Штаты непричастны к гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Соединенные Штаты непричастны к гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как сообщает Report, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил порталу CNA.

По его словам, Соединенные Штаты не знали и не были причастны к убийству Хании.

"Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит предполагать, какое влияние одно событие может оказать на другое", - ответил Блинкен на вопрос, изменит ли убийство главы политбюро ХАМАС ход войны в секторе Газа.