Блинкен осудил убийство британского депутата

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу выразил соболезнования близким убитого британского парламентария от Консервативной партии Дэвида Амесса, назвав нападения на выборных должностных лиц "нападением на демократию".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь написал в социальной сети Twitter.

"США выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Дэвида Амесса..., преданного государственного служащего и законодателя. Нападение на выборных должностных лиц - это нападение на демократию", - написал Блинкен.

The United States sends its deepest condolences to the family, friends, and colleagues of Sir David Amess of the United Kingdom, a dedicated public servant and lawmaker. An attack on elected officials is an attack on democracy.