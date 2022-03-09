Блинкен обсудил с Макроном помощь Украине и санкции против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился во вторник в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним дальнейшую помощь Украине, а также координацию в вопросе санкций в отношении России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился во вторник в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним дальнейшую помощь Украине, а также координацию в вопросе санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Они обсудили текущие усилия, направленные на предоставление помощи правительству и народу Украины, а также подтвердили свою приверженность тому, чтобы создавать значительные издержки для президента (РФ Владимира) Путина и связанных с ним лиц до тех пор, пока они не прекратят войну на Украине", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства. "Госсекретарь и президент сверили позиции по вопросам продолжающегося дипломатического взаимодействия, направленного на то, чтобы сократить уровень насилия и остановить войну", - добавил он.

Отмечается, что Блинкен и Макрон также условились продолжить тесную координацию по вопросу переговоров с Ираном по ядерной сделке.