О нас
Аудио новости

Блинкен обсудил с Макроном помощь Украине и санкции против России

Блинкен обсудил с Макроном помощь Украине и санкции против России Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился во вторник в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним дальнейшую помощь Украине, а также координацию в вопросе санкций в отношении России.
Другие страны
9 марта 2022 г. 00:59
Блинкен обсудил с Макроном помощь Украине и санкции против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился во вторник в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним дальнейшую помощь Украине, а также координацию в вопросе санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Они обсудили текущие усилия, направленные на предоставление помощи правительству и народу Украины, а также подтвердили свою приверженность тому, чтобы создавать значительные издержки для президента (РФ Владимира) Путина и связанных с ним лиц до тех пор, пока они не прекратят войну на Украине", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства. "Госсекретарь и президент сверили позиции по вопросам продолжающегося дипломатического взаимодействия, направленного на то, чтобы сократить уровень насилия и остановить войну", - добавил он.

Отмечается, что Блинкен и Макрон также условились продолжить тесную координацию по вопросу переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Makronla Ukraynanı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi