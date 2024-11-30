О нас

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 02:06
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.

Блинкен отметил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжена. Он обратил внимание, что это особенно актуально перед наступлением зимы. Он упомянул и военные транши.

"Госсекретарь сообщил о целях США по обеспечению устойчивой поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Блинкен также напомнил о приверженности американских властей "поддержке суверенитета и демократии в Украине", а также установлению мира в зоне конфликта на основе принципов Устава ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blinken ukraynalı həmkarı ilə Kiyevə silah tədarükünü müzakirə edib

Самое важное

Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi