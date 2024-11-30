Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.

Блинкен отметил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжена. Он обратил внимание, что это особенно актуально перед наступлением зимы. Он упомянул и военные транши.

"Госсекретарь сообщил о целях США по обеспечению устойчивой поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Блинкен также напомнил о приверженности американских властей "поддержке суверенитета и демократии в Украине", а также установлению мира в зоне конфликта на основе принципов Устава ООН.