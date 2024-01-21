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Блинкен обсудил с главой МИД Мексики совместные усилия по миграционному контролю

Блинкен обсудил с главой МИД Мексики совместные усилия по миграционному контролю Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной и обсудил вопросы пограничного контроля и нелегальной миграции.
Другие страны
21 января 2024 г. 05:08
Блинкен обсудил с главой МИД Мексики совместные усилия по миграционному контролю

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной и обсудил вопросы пограничного контроля и нелегальной миграции.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"В ходе встречи госсекретарь Блинкен и американская делегация отметили, что наши скоординированные с Мексикой усилия демонстрируют положительные результаты на нашей общей границе", - говорится в заявлении.

Миллер отметил, что стороны обсудили результаты совместных усилий по ужесточению миграционного контроля на автобусных и железнодорожных маршрутах, пресечению контрабанды, а также увеличению масштабов высылки незаконно пребывающих на территории каждой из двух стран лиц. Блинкен и Барсена также поднимали вопрос совместных мер по борьбе с торговлей людьми и оружием.

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