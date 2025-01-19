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Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины и соперничество с Китаем.
Другие страны
19 января 2025 г. 05:47
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины и соперничество с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в госдепе.

“Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании”, - указано в распространенном релизе ведомства.

Отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.

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