Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины и соперничество с Китаем.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины и соперничество с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в госдепе.

“Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании”, - указано в распространенном релизе ведомства.

Отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.