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Блинкен намерен встретиться с Ван И на следующей неделе в Лаосе

Блинкен намерен встретиться с Ван И на следующей неделе в Лаосе Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться на следующей неделе в Лаосе с главой МИД КНР Ван И.
Другие страны
20 июля 2024 г. 00:21
Блинкен намерен встретиться с Ван И на следующей неделе в Лаосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться на следующей неделе в Лаосе с главой МИД КНР Ван И.

Как сообщает Report, об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

На вопрос о том, часто ли у него бывают контакты с китайским коллегой, Блинкен ответил: "Я достаточно регулярно говорю с ним. Я увижу его на следующей неделе в Лаосе".

"Это также важно, чтобы мы могли поддерживать связь по вопросам, относительно которых между нами нет согласия", - констатировал госсекретарь США.

Напомним, что 26-27 июля в столице Лаоса пройдут очередные совещания глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Çinin baş diplomatları gələn həftə Laosda görüşəcək

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