Блинкен: Махмуд Аббас привержен административному реформирования Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас привержен делу реформирования правительственной структуры своей страны.
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По его словам, из встречи с палестинским президентом он сделал вывод, что Аббас привержен административному реформированию Палестины и готов двигаться вперед.
"Мы говорили о важности реформирования палестинской автономии, управления Палестиной, чтобы они могли эффективно взять на себя ответственность за Газу, чтобы Газа и Западный берег были воссоединены под руководством палестинцев. Для меня совершенно очевидно, что президент Аббас готов двигаться вперед и участвовать во всех этих усилиях", - добавил госсекретарь.
Как ранее сообщил портал Axios, Вашингтон хочет, чтобы Аббас провел широкомасштабные реформы, в том числе влил "новую кровь" в палестинское руководство. Так, американские чиновники призывали палестинского президента и его помощников назначить на руководящие посты более молодые кадры, пользующиеся доверием как среди палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, так и в международном сообществе.