Блинкен: Махмуд Аббас привержен административному реформирования Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас привержен делу реформирования правительственной структуры своей страны.

Президент Палестины Махмуд Аббас привержен делу реформирования правительственной структуры своей страны.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов после прилета в Манаму.

По его словам, из встречи с палестинским президентом он сделал вывод, что Аббас привержен административному реформированию Палестины и готов двигаться вперед.

"Мы говорили о важности реформирования палестинской автономии, управления Палестиной, чтобы они могли эффективно взять на себя ответственность за Газу, чтобы Газа и Западный берег были воссоединены под руководством палестинцев. Для меня совершенно очевидно, что президент Аббас готов двигаться вперед и участвовать во всех этих усилиях", - добавил госсекретарь.

Как ранее сообщил портал Axios, Вашингтон хочет, чтобы Аббас провел широкомасштабные реформы, в том числе влил "новую кровь" в палестинское руководство. Так, американские чиновники призывали палестинского президента и его помощников назначить на руководящие посты более молодые кадры, пользующиеся доверием как среди палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, так и в международном сообществе.