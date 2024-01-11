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Блинкен: Израиль должен сотрудничать с ООН по Газе

Блинкен: Израиль должен сотрудничать с ООН по Газе Израиль должен сотрудничать с ООН, так как это единственная организация, которая может эффективно помогать палестинцам в секторе Газа.
Другие страны
11 января 2024 г. 01:09
Блинкен: Израиль должен сотрудничать с ООН по Газе

Израиль должен сотрудничать с ООН, так как это единственная организация, которая может эффективно помогать палестинцам в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC.

"Необходимо, чтобы Израиль работал с ООН. Необходимо, чтобы помощь поступала, и чтобы поступив, она попадала к нуждающимся в ней. ООН – это единственная возможность, ее сотрудники работают на местах и проявляют храбрость, пытаясь помочь людям в условиях конфликта, в условиях войны. Они делают невероятные вещи, для этого нужно сотрудничество, потому что альтернативы нет, выбора нет. Никто больше не сделает этого. Если бы этого не делала ООН, это была бы обязанность Израиля", - сказал он.

Блинкен совершает турне по странам Ближнего Востока и сопредельным государствам с 4 по 11 января. Он уже посетил Турцию, Грецию, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Израиль.

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