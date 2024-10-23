Блинкен и Галант на встрече обсудили противодействие Ирану

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на встрече в Тель-Авиве противодействие Ирану.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на встрече в Тель-Авиве противодействие Ирану.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен и Галант говорили об "усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии в регионе со стороны Ирана и подконтрольных ему сил". "Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля, в том числе в ответ на беспрецедентный удар Ирана с применением баллистических ракет", - отмечается в документе.

Блинкен и Галант также обсудили "важность освобождения всех заложников и прекращения конфликта в секторе Газа при обеспечении долгосрочного мира для израильтян и палестинцев". По словам Миллера, госсекретарь США "подчеркнул срочную необходимость наращивания поставок гуманитарной помощи в Газу", а также выступил в поддержку дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и ливанской радикальной организацией "Хезболлах" в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.