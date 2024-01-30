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Блинкен: Ближний Восток переживает самое серьезное с 1973 года обострение ситуации

Блинкен: Ближний Восток переживает самое серьезное с 1973 года обострение ситуации Ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их интересам и войскам на Ближнем Востоке может занять несколько этапов, быть многоуровневой и продолжительной по времени.
Другие страны
30 января 2024 г. 05:50
Блинкен: Ближний Восток переживает самое серьезное с 1973 года обострение ситуации

Ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их интересам и войскам на Ближнем Востоке может занять несколько этапов, быть многоуровневой и продолжительной по времени.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте.

Комментируя нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, он отметил: "С самого первого дня мы четко заявили, что будем защищать наших людей. Мы будем защищать наших военнослужащих на Ближнем Востоке. Мы собираемся защищать наши интересы".

Госсекретарь напомнил, что регион переживает самое серьезное с 1973 года обострение ситуации. "Думаю, очень важно отметить, что сейчас на Ближнем Востоке невероятно нестабильное положение. Я бы сказал, что такой опасной ситуации, как та, с которой мы сейчас сталкиваемся в регионе, не было по крайней мере с 1973 года. И, возможно, даже раньше", - сказал он. Речь идет о Войне Судного дня - военном конфликте между коалицией арабских государств и Израилем с 6 по 25 октября 1973 года. США пытаются не допустить эскалации ситуации, продолжил Блинкен. "Мы предприняли значительные действия по сдерживанию группировок и ослаблению их потенциала в Ираке, Сирии и Йемене. В то же время президент Джо Байден четко дал понять, что мы хотим предотвратить более масштабное обострение. Мы хотим предотвратить распространение этого конфликта", - добавил госсекретарь.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: Yaxın Şərqdə vəziyyət 1973-cü ildən bəri ən pis dövrünü yaşayır

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