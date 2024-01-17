О нас

Блинкен: Арабские страны не желают восстанавливать Газу, если останется риск его разрушения

Блинкен: Арабские страны не желают восстанавливать Газу, если останется риск его разрушения Арабские страны не хотят участвовать в восстановлении сектора Газа, поскольку считают, что без решения палестинского вопроса, анклав будет вновь разрушен в ближайшие годы.
Другие страны
17 января 2024 г. 01:42
Блинкен: Арабские страны не желают восстанавливать Газу, если останется риск его разрушения

Арабские страны не хотят участвовать в восстановлении сектора Газа, поскольку считают, что без решения палестинского вопроса, анклав будет вновь разрушен в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Необходимо решить палестинский вопрос. Арабские страны говорят, что не станут заниматься восстановлением Газы только для того, чтобы через год или пять лет сектор снова сравняли с землей и снова попросили восстановить", - сказал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Хуситы подтвердили, что нанесли удар по сухогрузу Zografia
Хуситы подтвердили, что нанесли удар по сухогрузу Zografia
16 января 2024 г. 23:49
Начал работу комитет по окончанию присутствия сил коалиции США в Ираке
Начал работу комитет по окончанию присутствия сил коалиции США в Ираке
16 января 2024 г. 23:46
Салливан: Вашингтон и Пекин согласились возобновить военный диалог
Салливан: Вашингтон и Пекин согласились возобновить военный диалог
16 января 2024 г. 23:31
Саудовская Аравия признает Израиль, если будет решен палестинский вопрос
Саудовская Аравия признает Израиль, если будет решен палестинский вопрос
16 января 2024 г. 22:53
Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана
Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана
16 января 2024 г. 22:11
Премьер КНР призвал обеспечить прозрачность в развитии искусственного интеллекта
Премьер КНР призвал обеспечить прозрачность в развитии искусственного интеллекта
16 января 2024 г. 21:06
Рождаемость во Франции стала самой низкой со времен Второй мировой
Рождаемость во Франции стала самой низкой со времен Второй мировой
16 января 2024 г. 21:00
Киев и Брюссель начнут проверку украинских законов на соответствие европейским
Киев и Брюссель начнут проверку украинских законов на соответствие европейским
16 января 2024 г. 20:55
США ударили по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов
США ударили по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов
16 января 2024 г. 20:35
Ирак не согласится с размещением дополнительных войск США
Ирак не согласится с размещением дополнительных войск США
16 января 2024 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi