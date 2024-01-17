Блинкен: Арабские страны не желают восстанавливать Газу, если останется риск его разрушения

Арабские страны не хотят участвовать в восстановлении сектора Газа, поскольку считают, что без решения палестинского вопроса, анклав будет вновь разрушен в ближайшие годы.
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"Необходимо решить палестинский вопрос. Арабские страны говорят, что не станут заниматься восстановлением Газы только для того, чтобы через год или пять лет сектор снова сравняли с землей и снова попросили восстановить", - сказал он.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.