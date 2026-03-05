Бизнесмен Мерчант заявил об иранском следе в заговоре против Трампа

Бизнесмен Асиф Мерчант, обвиняемый в организации покушения на президента США Дональда Трампа, уверяет, что участвовал в заговоре по принуждению Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian из зала Бруклинского суда в Нью-Йорке.

По его словам, он пошел на сотрудничество с Ираном, поскольку иранцы угрожали убить его жену и приемную дочь.

В своих показаниях Мерчант заявил, что работавший с ним служащий Корпуса стражей исламской революции по имени Мердад Юсеф приказал ему в 2024 году отправиться в США и найти там уголовников для организации, кроме прочего, заказного убийства. По словам обвиняемого, ему не называли конкретную цель. В качестве возможных мишеней указывались тогдашний президент США Джо Байден, Дональд Трамп и видная представительница Республиканской партии Никки Хейли.

План провалился, когда Мерчант передал $5 тыс. потенциальным убийцам, оказавшимся агентами ФБР. Его арестовали летом 2024 года, когда он собирался покинуть Техас. Суд над ним начался на прошлой неделе.