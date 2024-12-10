Бизнес семьи Трампа не будет напрямую работать с правительством США

Сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и исполнительный вице-президент The Trump Organization заявили, что бизнес его семьи будет "огорожен очень высокой стеной" от правительства Соединенных Штатов и не будет работать с ним напрямую.

Бизнес избранного президента США Дональда Трампа и его семьи будет "огорожен очень высокой стеной" от правительства страны и не будет работать с ним напрямую.

Как передает Report, об этом сказал его сын и исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп в интервью агентству Reuters.

"Будет, очевидно, очень высокая стена, которая отгородит дела нашей компании от дел правительства. Я отношусь к этим обязательствам очень серьезно, я делал это в первый раз, сделаю и во второй", - сказал он.

Эрик Трамп добавил, что прямое сотрудничество с правительством вызовет конфликт интересов.