Бывший глава "Nissan" подтвердил, что покинул Японию

Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что прибыл в Ливан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования", - приводит агентство его слова. Он обвинил японскую судебную систему в том, что та отказывает людям в их основных правах, и заявил, что не собирается "находиться у нее в плену". Гон добавил, что бегство даст ему возможность начать общаться с прессой.

В Токийском окружном суде ранее подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.