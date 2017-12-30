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    Бинали Йылдырым: Весь мир признает Восточный Иерусалим столицей Палестины

    Имеющаяся проблема разрешится

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "В ближайшем будущем весь мир признает Восточный Иерусалим столицей Палестины. Имеющаяся проблема этим разрешится".

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    Премьер-министр привел пример: "Турция никому не отдаст даже камня ни на востоке, ни на юго-востоке Эгейского моря. Кто-то может воодушевиться из-за какого-то места, но это будет большой ошибкой для них. Весь мир должен знать, что такого никогда не будет".

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