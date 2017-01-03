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    Бинали Йылдырым: "Чрезвычайное положение в Турции будет продлено еще на 3 месяца"

    Решение будет обсуждено на заседании Великого национального собрания Турции на этой неделе

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Теракт в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй создал предпосылки для продления чрезвычайного положения в Турции еще на 3 месяца. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. 

    По его словам, решение об этом будет обсуждено на заседании Великого национального собрания Турции на этой неделе.

    Отметим, что чрезвычайное положение в Турции было введено после событий 15 июля сроком на три  месяца, после чего был продлен еще на 3 месяца. 

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