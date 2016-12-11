Биньямин Нетаниягу осудил теракт в Стамбуле

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Израиль осуждает каждый теракт, происходящий на территории Турции, с которой теперь восстановлены полноценные дипломатические отношения, и ожидает от Анкары аналогичного хода в ответ.

Как передает Report, такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, глава правительства напомнил, что страны уже обменялись послами.

Нетаниягу считает, что борьба с терроризмом должна быть общей.

"Осуждение террора, как и его предотвращение, должно быть обоюдным. Этого ожидает государство Израиль от всех стран, с которыми оно поддерживает отношения, в том числе и от Турции", - подчеркнул премьер.