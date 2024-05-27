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Билл и Хиллари Клинтон примут участие в сборе средств для кампании Байдена

Билл и Хиллари Клинтон примут участие в сборе средств для кампании Байдена Билл и Хиллари Клинтон примут участие в сборе средств для кампании Джо Байдена.
Другие страны
27 мая 2024 г. 18:50
Билл и Хиллари Клинтон примут участие в сборе средств для кампании Байдена

Билл и Хиллари Клинтон примут участие в сборе средств для кампании Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, экс-президент США Билл Клинтон и его супруга бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон 18 июня примут участие в масштабном сборе средств для предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена.

По информации портала, это мероприятие станет третьим по счету сбором пожертвований, в котором примут участие бывшие президенты. Оно состоится в Лос-Анджелесе. В качестве ведущего был выбран американский актер Джордж Клуни. Отмечается, что на мероприятии также будет присутствовать первая леди США Джилл Байден.

Как пишет портал, предвыборная кампания Джо Байдена и ее различные подразделения суммарно заработали $192 млн, что превышает показатели всех кандидатов от Демократической партии в истории.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад.

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