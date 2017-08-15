Билл Гейтс сделал крупнейшее за 15 лет пожертвование

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал пожертвование в размере 4,6 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные федеральной комиссии по ценным бумагам.

По информации, американский миллиардер пожертвовал порядка 5% акций своей компании еще 6 июня. При этом получатель пожертвования остался неизвестен.

Сообщается, что это крупнейшее с 2000 года пожертвование.

Уточняется, что основные пожертвования бизнесмен делает в благотворительный фонд, который он создал вместе с супругой Мелиндой.

Напомним, ранее сообщалось, что у основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого на данный момент оценивается в 84,4 млрд долларов США, есть все основания стать первым в мире долларовым триллионером.