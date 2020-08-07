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Билл Гейтс предсказал "катастрофу опаснее коронавируса"

Билл Гейтс предсказал "катастрофу опаснее коронавируса" Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса
Другие страны
7 августа 2020 г. 00:20
Билл Гейтс предсказал катастрофу опаснее коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Билл Гейтс спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

Гейтс считает, что во избежание катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 10 0000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени, и нужно действовать уже сегодня.

"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — резюмировал основатель Microsoft.

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Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts koronavirusdan da qorxunc fəlakətdən xəbər verdi

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