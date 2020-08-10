Билл Гейтс: Пандемию удастся остановить только через 2,5 года

Основатель MicrosoftБилл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус.

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Гейтс сказал, что пандемию удастся остановить только через два с половиной года.

"У меня возникает такое ощущение, что мы, богатый мир, в основном справимся с этим к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет это к концу 2022 года", - заявил он в интервью Wired.

"Уйдут годы, прежде чем мы вернемся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы", - отметил Гейтс.