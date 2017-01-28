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    Билл Гейтс и Уоррен Баффет поддержали политику Трампа

    Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет одобрили политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет одобрили политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом они заявили в ходе выступления в Колумбийском университете.

    По их мнению, США при Трампе совершат большой шаг в развитии, а также избавятся от разногласий в обществе. По мнению Гейтса, Трамп занялся "значимыми и замечательными вещами".

    Баффет также добавил, что Америка при Трампе будет двигаться вперед.

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