Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 23:49
    Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

    Спрос на строительство частных бункеров в Германии значительно увеличился в последнее время, особенно после инцидента с БПЛА в Польше.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    С января количество запросов выросло на 50%", - заявил глава германской фирмы Bunker Schutzraum Systeme Deutschland Марио Пьейде Bild.

    Наибольшее число запросов, как отмечает издание, поступило после инцидента с БПЛА в Польше. По словам Пьейде, 30% всех запросов поступает от компаний и арендодателей. "Компании звонят нам, потому что хотят, чтобы на территории предприятий были бункеры для их сотрудников", - подчеркнул он.

    В Германии насчитывается 579 убежищ, которые вмещают почти 480 тыс. человек.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    ФРГ бункеры атака беспилотников Германия

    Последние новости

    00:24

    В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

    Происшествия
    00:17

    Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

    Индивидуальные
    00:08
    Фото

    Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    23:49

    Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    23:31

    Португалия официально признала Государство Палестина

    Другие страны
    23:10
    Фото
    Видео

    Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    22:53

    Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

    Командные
    22:37

    В Германии наблюдается резкое падение экспорта

    Другие страны
    22:19

    ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

    Другие страны
    Лента новостей