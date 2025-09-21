Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

Спрос на строительство частных бункеров в Германии значительно увеличился в последнее время, особенно после инцидента с БПЛА в Польше.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

С января количество запросов выросло на 50%", - заявил глава германской фирмы Bunker Schutzraum Systeme Deutschland Марио Пьейде Bild.

Наибольшее число запросов, как отмечает издание, поступило после инцидента с БПЛА в Польше. По словам Пьейде, 30% всех запросов поступает от компаний и арендодателей. "Компании звонят нам, потому что хотят, чтобы на территории предприятий были бункеры для их сотрудников", - подчеркнул он.

В Германии насчитывается 579 убежищ, которые вмещают почти 480 тыс. человек.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.