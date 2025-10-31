Bild: В автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

В автомобильной промышленности Германии порядка 200 тыс. рабочих мест может быть сокращено на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

ФРГ, как считают эксперты, находится на пороге новой волны потери рабочих мест. Основная причина убытков германского автопроизводителя Mercedes-Benz заключается в большом количестве выходных пособий сотрудникам.

Аналогичная ситуация сложилась и у автогиганта Volkswagen: несмотря на миллиардные убытки в третьем квартале, базовые подразделения и дочерняя марка Škoda демонстрируют стабильность. Тем не менее нынешняя экономическая ситуация делает производство в Германии убыточным.

Такие конкуренты как Китай, а также страны Евросоюза, например, Венгрия, привлекают компании низкими затратами на рабочую силу и электроэнергию.