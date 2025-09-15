Bild: Главой контрразведки ФРГ назначат выходца из Турции

Выходец из Турции Синан Селен будет назначен новым руководителем Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV), которое выполняет функции контрразведки страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентских фракциях блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По их данным, уже 15 сентября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт проинформирует сотрудников BfV о назначении Зелена. Сейчас он занимает должность замруководителя ведомства. Предыдущий глава контрразведки Томас Хальденванг ушел со своего поста в конце прошлого года, чтобы баллотироваться в Бундестаг (парламент), однако пройти туда ему не удалось.

BfV было создано 75 лет назад. Ведомство насчитывает около 4,2 тыс. сотрудников. Его основными задачами являются контрразведывательная деятельность, наблюдение за организациями и лицами, представляющими угрозу "свободному и демократическому порядку" в Германии.

Зелен родился в 1972 году в Стамбуле. Его родители - журналисты медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) - иммигрировали в Германию, когда ему было четыре года. Зелен изучал юриспруденцию в Университете Кёльна, работал в МВД и Федеральном ведомстве по уголовным делам. С января 2019 года занимает пост замглавы BfV.