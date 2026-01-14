Bild: ФРГ на текущей неделе направит своих военнослужащих в Гренландию

ФРГ уже на текущей неделе направит своих военнослужащих в Гренландию.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, в первую очередь на остров будет направлена ​​передовая группа, состоящая из военнослужащих Бундесвера. Операция может начаться уже в четверг.

Официально, как отмечает газета, расширение присутствия в Гренландии осуществляют страны НАТО из Европы, однако операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО, так как скандинавские страны, входящие в альянс, включая Данию, которой принадлежит Гренландия, находятся под командованием штаб-квартиры блока в Норфолке, США. Операцию при этом планируется провести без участия США, указывает Bild.

Представитель Минобороны ФРГ заявил изданию, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.