İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Bild": Almaniya bu həftə Qrenlandiyaya qoşun göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 23:06
    Bild: Almaniya bu həftə Qrenlandiyaya qoşun göndərəcək

    Almaniya bu həftə qoşunlarını Qrenlandiyaya göndərəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bild" qəzeti öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, adaya əvvəlcə Bundesver qoşunlarından ibarət qabaqcıl qrup göndəriləcək. Qrup artıq yanvarın 15-də yola düşə bilər.

    Qəzet iddia edir ki, rəsmi olaraq Avropadan olan NATO ölkələri Qrenlandiyadakı iştiraklarını genişləndirirlər. Lakin əməliyyat NATO strukturları vasitəsilə deyil, Kopenhagendən əlaqələndirilir, çünki Qrenlandiyaya nəzarət edən Danimarka da daxil olmaqla, alyansın Skandinaviya ölkələri ABŞ-nin Norfolk şəhərindəki qərargahının komandanlığı altındadır. "Bild" qeyd edir ki, əməliyyatın ABŞ-nin iştirakı olmadan həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Almaniya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edib.

    Almaniya Qrenlandiya qoşun
    Bild: ФРГ на текущей неделе направит своих военнослужащих в Гренландию

    Son xəbərlər

    23:06

    "Bild": Almaniya bu həftə Qrenlandiyaya qoşun göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:05

    Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    23:02

    Hələbin şərq rayonlarından humanitar dəhliz yanvarın 15-də açılacaq

    Digər ölkələr
    22:41

    Misir XİN: Fələstin Qəzza İdarəetmə Komitəsi tam şəkildə formalaşdırılıb

    Digər ölkələr
    22:34

    SEPAH İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqəli 31 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb

    Region
    22:33

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız NTD ilə matçda möhtəşəm çıxış etdilər"

    Komanda
    22:23

    Danimarka Qrenlandiyaya qabaqcıl hərbi bölmələr göndərir

    Digər ölkələr
    22:14

    Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    22:06

    Zelenski: Ukrayna enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti