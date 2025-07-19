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Bild: Еврокомиссия хочет обязать компании с 2030 года покупать только электромобили

Bild: Еврокомиссия хочет обязать компании с 2030 года покупать только электромобили Еврокомиссия (ЕК) втайне от общественности готовит законопроект, который обяжет фирмы по прокату машин, такие как Sixt или Europcar, а также крупные компании с 2030 года покупать только электромобили.
Другие страны
19 июля 2025 г. 22:52
Bild: Еврокомиссия хочет обязать компании с 2030 года покупать только электромобили

Еврокомиссия (ЕК) втайне от общественности готовит законопроект, который обяжет фирмы по прокату машин, такие как Sixt или Europcar, а также крупные компании с 2030 года покупать только электромобили.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в ЕС.

"Это затронуло бы 60% рынка новых автомобилей", - приводит издание слова европейского политика, имя которого не называется.

По его словам, оставшиеся 40% сбыта приходятся на частных клиентов. Тем самым, по оценке газеты, Еврокомиссия пытается быстрее реализовать запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), продажу которых в ЕС было запланировано прекратить к 2035 году.

Отмечается, что ЕК намерена представить свой законопроект в конце лета. При этом в Европарламенте уже подвергли критике идею Еврокомиссии. Евродепутат Маркус Фербер (Христианско-социальный союз) отметил, что компании по прокату машин, напротив, сократили свои парки электромобилей, поскольку клиенты не всегда могут найти станции подзарядки. В связи с чем он считает нереалистичным подход ЕК.

Его поддержал член правления Sixt Нико Габриэль, который назвал запрет на автомобили с ДВС оторванным от жизни. "Туристы едва ли станут использовать арендованные автомобили, а потребители практически не смогут брать машины в лизинг", - приводит его слова Bild. Как и Фербер, Габриэль указал на нехватку зарядных станций в ЕС.

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