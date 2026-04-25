    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 19:49
    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно опережает по рейтингу Христианско-демократический союз (ХДС) действующего канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

    Согласно опросу, рейтингАдГ достиг рекордного уровня и составляет 28%, за ХДС готовы проголосовать 24% респондентов, за социал-демократов - 14%, "Зеленых" - 12%, Левую партию - 11%.

    Отмечается, что опрос проводился с 20 по 24 апреля. В нем участвовали 1 203 человека.

    Партия Альтернатива для Германии (АдГ) Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц

