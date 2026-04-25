    "Bild": "Almaniya üçün Alternativ" sorğu zamanı Mertsin partiyasını qabaqlayıb

    Bild: Almaniya üçün Alternativ sorğu zamanı Mertsin partiyasını qabaqlayıb

    "Almaniya üçün Alternativ" (AfD) Partiyası reytinqə görə, ölkənin hazırkı Kansleri Fridrix Mertsin Xristian-Demokrat İttifaqını (XDİ) qabaqlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bild" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutu tərəfindən aparılan sorğunun nəticələri göstərir.

    Sorğuya əsasən, AfD-nin reytinqi rekord səviyyəyə çatıb və 28 % təşkil edir. Belə ki, respondentlərin 24 %-i XDİ-yə, 14 %-i sosial-demokratlara, 12 %-i "Yaşıllar"a, 11 %-i isə Sol Partiyaya səs verməyə hazırdır.

    Qeyd olunur ki, sorğu 20-24 apreldə keçirilib və 1 203 nəfər iştirak edib.

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

