"Bild": "Almaniya üçün Alternativ" sorğu zamanı Mertsin partiyasını qabaqlayıb
- 25 aprel, 2026
- 22:35
"Almaniya üçün Alternativ" (AfD) Partiyası reytinqə görə, ölkənin hazırkı Kansleri Fridrix Mertsin Xristian-Demokrat İttifaqını (XDİ) qabaqlayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Bild" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutu tərəfindən aparılan sorğunun nəticələri göstərir.
Sorğuya əsasən, AfD-nin reytinqi rekord səviyyəyə çatıb və 28 % təşkil edir. Belə ki, respondentlərin 24 %-i XDİ-yə, 14 %-i sosial-demokratlara, 12 %-i "Yaşıllar"a, 11 %-i isə Sol Partiyaya səs verməyə hazırdır.
Qeyd olunur ki, sorğu 20-24 apreldə keçirilib və 1 203 nəfər iştirak edib.
