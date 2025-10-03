Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 09:46
    Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%

    Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе выросла до 2,6% с июльской отметки в 2,3%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные стабюро Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

    Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост уровня безработицы лишь до 2,4%.

    Число безработных в стране в августе составило 1,82 млн человек, что на 70 тыс. (на 4%) больше значения годичной давности.

    Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,42 миллиона человек, сократившись на 520 тыс. (на 1,3%) в годовом выражении.

