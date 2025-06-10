О нас

Безработица в Великобритании достигла рекордного уровня

Безработица в Великобритании достигла рекордного уровня Безработица в Великобритании достигла рекордного уровня
Другие страны
10 июня 2025 г. 14:36
Безработица в Великобритании достигла рекордного уровня

Уровень безработицы в Великобритании вырос до рекордных 4,6% в период с февраля по апрель 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики (ONS) Британии.

Безработица выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с лета 2021 года.

Согласно источнику, работодатели сокращают найм на фоне роста налогов на зарплаты и повышения минимальной оплаты труда. В мае количество сотрудников на зарплате снизилось на 109 тысяч — рекордное падение с мая 2020 года. Число вакансий уменьшилось на 63 тысячи.

Рост заработной платы замедлился до 5,2% — самый медленный темп за последние семь месяцев.

Напомним, в апреле этого года налоги на заработную плату для предприятий в Великобритании выросли до 15% для зарплат свыше 5000 фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). В апреле правительство также увеличило минимальную заработную плату и прожиточный минимум для работников старше 21 года.

Гюльнар Махмудова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Unemployment in UK reaches record high

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
3 июня 2025 г. 22:04
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi