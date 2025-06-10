Безработица в Великобритании достигла рекордного уровня

Безработица в Великобритании достигла рекордного уровня

Уровень безработицы в Великобритании вырос до рекордных 4,6% в период с февраля по апрель 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики (ONS) Британии.

Безработица выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с лета 2021 года.

Согласно источнику, работодатели сокращают найм на фоне роста налогов на зарплаты и повышения минимальной оплаты труда. В мае количество сотрудников на зарплате снизилось на 109 тысяч — рекордное падение с мая 2020 года. Число вакансий уменьшилось на 63 тысячи.

Рост заработной платы замедлился до 5,2% — самый медленный темп за последние семь месяцев.

Напомним, в апреле этого года налоги на заработную плату для предприятий в Великобритании выросли до 15% для зарплат свыше 5000 фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). В апреле правительство также увеличило минимальную заработную плату и прожиточный минимум для работников старше 21 года.

Гюльнар Махмудова