    Безопасность бункера под Белым домом будет усилена

    Другие страны
    24 октября, 2025
    06:05
    Безопасность бункера под Белым домом будет усилена

    Вашингтонская администрация при проведении работ по сооружению нового банкетного зала в Белом доме намерена усилить безопасность подземного оперативного центра для президента США.

    Как передает Report, об этом сообщила журналистам в регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Как и любые меры по укреплению безопасности на территории, прилегающей к Белому дому, эти меры будут реализовываться и поддерживаться Секретной службой США", - ответила она на вопрос о работах по модернизации центра.

    Других подробностей Ливитт не привела.

    Центр находится под Восточным крылом Белого дома. Подземное сооружение, построенное во время Второй мировой войны, предназначено для использования американским лидером в качестве убежища и центра связи в случае чрезвычайной ситуации. Американский канал CBS ранее сообщил, что "бункер под Восточным крылом Белого дома также будет модернизирован".

