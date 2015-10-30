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    ​Беженцы в лагерях в Багдаде страдают от мощного наводнения

    Теперь их дома утопают в грязи глубиной в один метр

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Они сбежали от зверств ИГИЛ и бомбардировок, но попали в эпицентр природного бедствия.

    Как передает Report, сотни внутренне перемещенных лиц страдают от мощного наводнения, начавшегося после ливней в Багдаде.

    Большая вода наделала беды в одном из местных лагерей, где люди жили во временных палатках.

    Теперь их дома утопают в грязи глубиной в один метр.

    «Это не справедливо. Парламент, правительство, политики — мы все ваш народ. Народ вы продали за один динар», — возмущается один из беглецов Ахмед Омар.

    В общем наводнение полностью вывело из строя водосточную систему в иракской столице.

    «Мы натерпелись из-за бомбардировок и приехали сюда в поисках безопасности. Зато правительство не обеспечило нас ничем, даже не выделило нам места, чтобы жить. Эти палатки должны быть новыми, но, клянусь Аллахом, жить в гробнице было бы лучше, чем здесь», — рассказывает одна из жительниц лагеря.

    Некоторые жители из соседних улиц приютили беженцев в своих домах. Однако сотни людей до сих пор остаются под открытым небом.

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