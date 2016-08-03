 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Беженцы устроили массовую драку в центре регистрации в Германии - ВИДЕО

    В ней участвовали восемь человек в возрасте от 14 до 37 лет

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ В сети появилось видео драки, которую устроили выходцы из Сирии и Ливана в центре по делам мигрантов и беженцев в Дортмунде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Rheinische Post, драка произошла в понедельник, 1 августа.

    По данным полиции, в ней участвовали восемь человек в возрасте от 14 до 37 лет, в том числе одна женщина.

    Стражи порядка задержали трех молодых людей, которые затем были отпущены. Причину конфликта выяснить пока не удалось.

    Пятеро человек с незначительными травмами доставили в больницу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi