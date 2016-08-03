​Беженцы устроили массовую драку в центре регистрации в Германии - ВИДЕО

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ В сети появилось видео драки, которую устроили выходцы из Сирии и Ливана в центре по делам мигрантов и беженцев в Дортмунде.

Как сообщает Report со ссылкой на Rheinische Post, драка произошла в понедельник, 1 августа.

По данным полиции, в ней участвовали восемь человек в возрасте от 14 до 37 лет, в том числе одна женщина.

Стражи порядка задержали трех молодых людей, которые затем были отпущены. Причину конфликта выяснить пока не удалось.

Пятеро человек с незначительными травмами доставили в больницу.