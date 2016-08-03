​Беженцы устроили массовую драку в центре регистрации в Германии - ВИДЕО

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ В сети появилось видео драки, которую устроили выходцы из Сирии и Ливана в центре по делам мигрантов и беженцев в Дортмунде.
Как сообщает Report со ссылкой на Rheinische Post, драка произошла в понедельник, 1 августа.
По данным полиции, в ней участвовали восемь человек в возрасте от 14 до 37 лет, в том числе одна женщина.
Стражи порядка задержали трех молодых людей, которые затем были отпущены. Причину конфликта выяснить пока не удалось.
Пятеро человек с незначительными травмами доставили в больницу.
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